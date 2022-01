https://fr.sputniknews.com/20220114/kanye-west-suspecte-davoir-frappe-un-fan-filme-ko-allonge-au-sol---video-1054423061.html

Kanye West suspecté d'avoir frappé un fan filmé KO allongé au sol - vidéo

Kanye West suspecté d’avoir frappé un fan filmé KO allongé au sol - vidéo

Le rappeur Ye, mieux connu sous le nom de Kanye West, fait l'objet d'une enquête. Il est suspecté d'avoir frappé un homme qui voulait un autographe.

Si ces derniers temps, le célèbre rappeur Kanye West, ou Ye, manifeste sa passion pour la religion chrétienne, il semblerait que l’esprit de paix qu’il prône l’ait quitté jeudi 13 janvier. Plusieurs médias, dont Fox News, rapportent que l’homme a frappé à Los Angeles l’un de ses fans qui lui demandait un autographe.Une vidéo obtenue par le site d’informations à sensation TMZ le montre notamment crier "éloigne-toi de moi" à une femme, avant qu’un membre de son équipe essaie désespérément de le calmer.Vidéo de l’incidentLa même vidéo montre également un homme allongé au sol. D’après le média, qui se réfère à des témoins, le rappeur a frappé l’homme à deux reprises, une fois à la tête et l’autre au cou.Selon TMZ, Kanye West, qui est en train de divorcer de Kim Kardashian, avait initialement demandé au petit groupe de personnes de ne pas prendre de photos, ajoutant qu’elles ne comprenaient pas ce qu’il traversait. Il s’est emporté après que l’une d’elles lui a conseillé de ne pas prendre les choses trop au sérieux, tout le monde traversant des moments familiaux difficiles.La police a confirmé au site Page Six que le rappeur faisait l'objet d'une enquête pour coups et blessures, un délit pouvant être sanctionné de six mois de prison.Troubles psychiquesEn juillet 2020, après avoir annoncé son intention de présenter sa candidature à la présidentielle américaine, Kanye West avait tenu des propos incohérents et publié des messages sur Twitter laissant entendre que sa femme cherchait à le faire interner en psychiatrie.Kim Kardashian avait alors appelé le public et les médias à faire preuve de "compassion et d’empathie", assurant que "ceux qui connaissent Kanye savent que ses mots ne sont pas toujours en phase avec ses intentions".Une source avait ensuite confié au magazine People qu’après une longue période de rémission, Kanye se battait à nouveau contre sa bipolarité à cause de laquelle il "a souffert d’épisodes maniaques et dépressifs".Depuis 2019, la star organise des offices dominicaux, les Sunday Service, où il apparaît pour chanter ou jouer du piano en compagnie de son groupe de gospel et s’affiche souvent en compagnie de plusieurs télévangélistes.

