https://fr.sputniknews.com/20220114/kazakhstan-une-situation-complexe-mais-on-ne-peut-pas-parler-dingerence-exterieure-1054422268.html

Kazakhstan: une situation complexe mais "on ne peut pas parler d’ingérence extérieure"

Kazakhstan: une situation complexe mais "on ne peut pas parler d’ingérence extérieure"

Un mouvement de protestation d’une ampleur inédite a embrasé le Kazakhstan. Sébastien Cochard, conseiller d’eurodéputés, analyse cette crise au micro de Rachel... 14.01.2022, Sputnik France

2022-01-14T14:00+0100

2022-01-14T14:00+0100

2022-01-14T14:06+0100

émeutes au kazakhstan

podcasts

russie

kazakhstan

émeutes

répression

podcast

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/13/1052217639_0:0:1245:700_1920x0_80_0_0_31764659c3b60210305a28160aa3e57e.png

Des manifestations au Kazakhstan ont soudainement éclaté, au point de pousser Almaty à demander l’aide de Moscou.Quelles sont les véritables causes de cet embrasement? Doit-on voir derrière ces événements une ingérence étrangère, comme l’affirme le Président kazakh Tokaïev, pour qui les troubles que traverse son pays sont des "agressions extérieures"?Pour Sébastien Cochard, ancien diplomate et conseiller des députés du Parlement européen sur les affaires économiques et de relations internationales, le Kazakhstan a "historiquement toujours été à mi-chemin entre la Russie et l’Occident, à l’inverse d’un pays comme la Biélorussie qui a toujours essayé de profiter de l’antagonisme Est-Ouest":

russie

kazakhstan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rachel Marsden

Rachel Marsden

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachel Marsden

podcasts, russie, kazakhstan, émeutes, répression, podcast