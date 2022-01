https://fr.sputniknews.com/20220114/la-coree-du-sud-prolonge-les-restrictions-sanitaires-1054422156.html

La Corée du Sud prolonge les restrictions sanitaires

La Corée du Sud prolonge les restrictions sanitaires

La Corée du Sud va prolonger de trois semaines, jusqu'à 6 février, les mesures strictes de distanciation sociale en vigueur pour lutter contre une nouvelle...

Rétablies il y a un mois sur fond de rebond des contaminations quotidiennes au coronavirus, qui se sont établies à des records, les restrictions sanitaires ont permis d'enrayer la tendance mais la propagation du variant Omicron fait planer la menace d'une nouvelle flambée des cas.Parmi les mesures en vigueur figurent la fermeture des bars et restaurants à 21h00 ainsi qu'une limitation sur les rassemblements privés, revue toutefois à la hausse - six personnes complètement vaccinées pourront désormais se réunir, contre quatre jusqu'alors.Traditionnellement, des dizaines de millions de Coréens se déplacent à travers le pays pour les festivités du Nouvel An lunaire, qui débuteront le 29 janvier.

