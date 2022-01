https://fr.sputniknews.com/20220114/la-cour-supreme-americaine-bloque-lobligation-vaccinale-dans-les-grandes-firmes-1054419509.html

La Cour suprême américaine bloque l'obligation vaccinale dans les grandes firmes

La Cour suprême américaine bloque l'obligation vaccinale dans les grandes firmes

La Cour suprême américaine a bloqué jeudi l'application d'une mesure de Joe Biden obligeant les employés des grandes entreprises à être vaccinés contre le... 14.01.2022, Sputnik France

cour suprême des etats-unis

obligation vaccinale

covid-19

La plus haute juridiction des États-Unis a toutefois validé une mesure distincte instaurant l'obligation vaccinale pour le personnel des centres de soins du pays.Joe Biden a exprimé sa déception à l'égard de la décision de la Cour suprême, à majorité conservatrice, d'interdire l'obligation d'être vacciné ou d'être dépisté chaque semaine pour les salariés des entreprises de plus de 100 employés.Il appartient désormais aux États du pays et aux sociétés de décider s'ils veulent que leurs travailleurs "fassent la démarche simple et efficace d'être vaccinés" contre le Covid-19, a déclaré le locataire démocrate de la Maison-Blanche.La Cour suprême est apparue divisée sur ces deux dossiers de mesures sanitaires fédérales, sur fond de flambée des contaminations au coronavirus provoquée par le variant Omicron dans le pays au plus lourd bilan mondial depuis le début de la crise sanitaire – le Covid-19 est responsable de plus de 845.000 décès aux États-Unis.Par 6 voix contre 3, soit les six juges conservateurs contre les trois juges libéraux, la Cour suprême a bloqué la mesure sanitaire pour les grandes entreprises, une règle qui aurait concerné plus de 80 millions d'employés à travers le pays.Dans sa décision, elle a minimisé les risques posés spécifiquement par le coronavirus sur le lieu de travail, comparant le risque épidémique à la criminalité "quotidienne" et aux dangers environnementaux auxquels fait face partout la population.S'agissant de l'obligation vaccinale pour le personnel de santé, la Cour suprême l'a validée avec 5 voix contre 4. Quelque 10,3 millions de travailleurs dans 76.000 centres de soins. Les juges conservateurs John Roberts et Brett Kavanaugh ont soutenu la mesure.Joe Biden a déclaré dans un communiqué que cette décision de la Cour permettrait de "sauver des vies" et que l'administration fédérale veillerait à son application. Les vaccinations doivent être effectuées d'ici la fin février.

