La Norvège élargit la vaccination aux enfants de 5 à 11 ans

La Norvège compte élargir la vaccination contre le nouveau coronavirus aux enfants âgés de 5 à 11 ans sur la base du volontariat sans en faire une... 14.01.2022, Sputnik France

L'offre s'adresse plus particulièrement aux enfants souffrant de maladies chroniques, aux familles où les enfants sont en contact étroit avec des personnes fragiles ou aux enfants appelés à séjourner dans des pays où l'épidémie est très répandue et l'accès aux services de santé moindre.Les enfants âgés de 12 à 15 ans, à qui une seule dose de vaccin était jusqu'à présent proposée, pourront en recevoir une seconde si leurs parents le souhaitent, selon le ministère de la Santé.La Norvège, où près de 90% de la population adulte a reçu au moins deux doses, rejoint ainsi la liste des pays qui proposent la vaccination aux plus jeunes.

norvège, enfants, vaccination