L'Australie enregistre un record de température en 62 ans

Les autorités australiennes ont conseillé à la population de ne pas sortir vendredi alors qu'une vague de chaleur venue de la côte nord-ouest a fait grimper la... 14.01.2022, Sputnik France

Des scientifiques et des activistes environnementaux alertent sur le fait que le réchauffement climatique, provoqué par les émissions de gaz à effet de serre, va très vite devenir hors de contrôle.Connue pour ses températures élevées et sa sécheresse, la région minière de Pilbara, dans le nord-ouest, a enregistré jeudi un record de chaleur, alors que la température à cette période de l'année s'établit traditionnellement entre 30 et 40 degrés.

