Le "bébé" de Nevermind assigne de nouveau le groupe Nirvana en justice

Le "bébé" de Nevermind assigne de nouveau le groupe Nirvana en justice

Sa plainte initiale rejetée par un juge, l'Américain, dont une photo de lui bébé a été utilisée pour la pochette de l'album culte de Nirvana, a de nouveau... 14.01.2022

Le bébé nu sous l’eau nageant en direction d’un billet d’un dollar sur la couverture de l’album Nevermind de Nirvana est désormais adulte et réclame des milliers de dollars aux héritiers de Kurt Cobain.Fin août, Spencer Elden, 30 ans, a porté plainte contre les musiciens de Nirvana, les accusant de pédopornographie. D’après la plainte, il ne pouvait à l’époque consentir à l’utilisation de son image sur la pochette de l'album, car il n’avait que quatre mois. Cette médiatisation (sorti en 1991, l’album a été vendu à 30 millions d’exemplaires) lui aurait causé des dommages à vie.Le "bébé de Nirvana" a assigné 15 personnes morales et physiques, dont d’anciens membres de Nirvana encore vivants, notamment Dave Grohl et Krist Novoselic, ainsi que les héritiers de Kurt Cobain (leader du groupe décédé en 1994), le photographe qui avait tourné le cliché, et plusieurs maisons de disque. Il réclamait 150.000 dollars (environ 128.000 euros) à chacun des assignés, soit plus de deux millions de dollars au total.Feuilleton judiciairePourtant, pour des raisons techniques (certains délais n’ont pas été respectés par les avocats d’Elden), le 3 janvier la cour californienne a rejeté la plainte, relatait le média Spin.Le 12 janvier, à un jour de date la limite, Spencer Elden a de nouveau porté plainte, selon le média The A.V. Club.Le trentenaire a réitéré ses allégations précédentes selon lesquelles Nirvana a "intentionnellement" commercialisé une image pédopornographique pour promouvoir l'album de 1991 "tout en gagnant, au minimum, des dizaines de millions de dollars".Les avocats de Nirvana ont jusqu'au 27 janvier pour répondre."Il a un tatouage Nevermind. Moi, non"Les musiciens de Nirvana préfèrent de ne pas commenter l’affaire, sauf Dave Grohl, batteur de Nirvana, qui a lâché fin octobre à Vulture: "Je ne sais pas si je peux en parler car je n'ai pas passé trop de temps à y penser. Je ressens la même chose que la plupart des gens, je ne suis pas d'accord. C'est tout ce que je dirai […]. Écoutez, il a un tatouage Nevermind. Moi, non”.Le "bébé de Nirvana" a en effet à plusieurs reprises reproduit la photographie de lui à différents âges et s'est fait tatouer le titre de l'album sur la poitrine.L'argument d'Elden selon lequel la photo sur la couverture de l'album Nevermind revêt un caractère pédopornographique n'est pas sérieux, ont déclaré les avocats de Nirvana, cité par BBC, notant que chaque personne possédant une copie du disque serait alors "selon la théorie d'Elden, coupable de crime".

