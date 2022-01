https://fr.sputniknews.com/20220114/les-passagers-de-plus-de-150-pays-interdits-de-transiter-par-laeroport-de-hong-kong-1054423367.html

Les passagers de plus de 150 pays interdits de transiter par l'aéroport de Hong Kong

Les passagers de plus de 150 pays interdits de transiter par l'aéroport de Hong Kong

Les passagers aériens en provenance de 153 pays classés à haut risque sanitaire ne pourront plus transiter par Hong Kong, afin de prévenir la propagation du... 14.01.2022, Sputnik France

2022-01-14T12:07+0100

2022-01-14T12:07+0100

2022-01-14T12:13+0100

covid-19

chine

hong kong

aéroport

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/19/1045649017_0:119:1920:1199_1920x0_80_0_0_7eef0ffa3febde2cbf7ed6367257c5f0.jpg

Cette suspension, qui concerne tous les pays classés à haut risque sanitaire par les autorités de l'ancienne enclave britannique, prendra effet dimanche pour une durée d'un mois, a indiqué l'aéroport sur son site Internet.Cette mesure vise à "contrôler la propagation du très contagieux variant Omicron du Covid-19", selon la même source.Depuis le 8 janvier, les autorités de Hong Kong ont interdit l'accès à son territoire à tout passager ayant séjourné plus de deux heures au cours des 21 derniers jours dans huit pays: Australie, Canada, États-Unis, France, Inde, Pakistan, Philippines et Royaume-Uni.Entrer à Hong Kong restera possible à condition d'être vacciné et moyennant 21 jours de quarantaine.Avec la Chine continentale, Hong Kong est l'un des derniers endroits du monde à appliquer la stratégie de "zéro Covid", consistant à éviter à tout prix la propagation du coronavirus sur son territoire et en une politique draconienne d'isolement des malades et de leurs contacts.

chine

hong kong

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

chine, hong kong, aéroport, variant omicron du covid-19