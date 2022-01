https://fr.sputniknews.com/20220114/les-rumeurs-dhomosexualite-qui-ont-vise-macron-en-2016-decortiquees-par-un-documentaire-1054428124.html

Les rumeurs d’homosexualité qui ont visé Macron en 2016 décortiquées par un documentaire

Dans le documentaire "Dans l’enfer des campagnes présidentielles", diffusé le 10 janvier sur BFM TV, les intervenants reviennent sur celle d’Emmanuel Macron en 2017, entachée par des rumeurs d’homosexualité visant à le discréditer.Bien que certaines personnalités publiques l'aient discrètement laissé entendre, dont Nicolas Sarkozy, les deux intervenants, le journaliste politique Nicolas Prisette et le sénateur François Patriat, affirment la nature mensongère de ces rumeurs.Le moment de la sortie du documentaire est opportun: la Première dame a récemment poursuivi les auteurs de rumeurs relayées sur les réseaux sociaux affirmant qu'elle était un homme alors même que son mari fait traîner l’annonce de sa candidature sous couvert d’assumer sa "fonction de Président de la République".Appels à Brigitte Macron sur l’homosexualité de son mariDans l’émission, Sylvain Fort, ancien conseiller d’Emmanuel Macron se livre à des souvenirs:Pour l’équipe d’Emmanuel Macron, le fait que des personnes extérieures puissent s’exprimer là-dessus leur semblait tellement "vil" qu’"on n’avait même pas d’envie d’en parler", explique M.Fort.Le journaliste Nicolas Prissette va encore plus loin. Il se rappelle des appels que Brigitte Macron recevait lui affirmant que son mari était homosexuel et qu'il aurait été aperçu à différents endroits avec des hommes."Brigitte Macron reçoit un coup de fil de quelqu’un qui lui dit: "Je sais que votre mari est en ce moment même avec un homme à tel endroit." Ce qui est complètement faux", persiste le journaliste. Cette situation aurait exaspéré la Première dame.À son grand désarroi, en 2016, le ministre de l’Économie de l’époque a été victime d’un mensonge l’accusant d’avoir vécu une histoire d’amour avec Mathieu Gallet, ancien président de Radio France.À ce moment, la rumeur est devenue plus "précise", caractérise l’ancien chef du service politique de BFM TV, Thierry Arnaud. "Il y avait derrière ça aussi une volonté un peu plus sombre de jouer sur ce qui peut rester chez certains électeurs de forme d’homophobie sur laquelle on pourra appuyer aussi", suppose-t-il.Macron dément avec humourUne interview de Nicolas Sarkozy au Point en mai 2016 laisse songeur à ce sujet. L’ancien Président de la République, alors candidat à la primaire des Républicains pour la présidentielle, dit d’Emmanuel Macron qu’il est "cynique, un peu homme, un peu femme, c’est la mode du moment. Androgyne".Cette rumeur a atteint un tel niveau qu’Emmanuel Macron s’est décidé à en parler en public au théâtre Bobino à Paris, en février 2017."Pour mettre les pieds dans le plat, si dans les dîners en ville, si dans les boucles de mails, on vous dit que j'ai une double vie avec Mathieu Gallet ou qui que ce soit d'autre, c'est mon hologramme qui soudain m'a échappé mais ça ne peut pas être moi!", a-t-il ironisé, faisant référence à la performance technique effectuée la veille par Jean-Luc Mélenchon, dont le meeting à Lyon était dédoublé en direct à Paris."D'abord, c'est désagréable pour Brigitte. Je vous rassure, comme elle partage tout de ma vie, du soir au matin, elle se demande simplement comment physiquement je pourrais", a-t-il souligné.À partir de cet instant, les rumeurs se sont estompées. Leur origine n'a jamais été identifiée.Sondages en vue de la présidentielleLe couple Macron a donc plusieurs fois été la cible de folles rumeurs, bien que, selon les sondages, la Première dame soit plutôt appréciée par les Français depuis le début du quinquennat. Quant à la cote de popularité d’Emmanuel Macron, s’il n’a pas encore officialisé sa candidature, il reste le grand favori des sondages d’intentions de vote.

