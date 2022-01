https://fr.sputniknews.com/20220114/les-soldats-de-la-paix-de-trois-pays-se-sont-retires-du-kazakhstan-1054418965.html

Les soldats de la paix de trois pays se sont retirés du Kazakhstan

Des soldats de la paix d’Arménie et du Tadjikistan ont quitté ce vendredi matin le Kazakhstan à bord d’avions de transport militaire russes. Les soldats du... 14.01.2022, Sputnik France

émeutes au kazakhstan

kazakhstan

otsc

retrait

Suite à l’annonce par le Président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev du début du retrait des forces de la paix une semaine après leur déploiement au Kazakhstan, trois pays ont évacué leur contingent.Selon un envoyé de Sputnik, les militaires d’Arménie et du Tadjikistan sont partis dans la matinée du 14 janvier à bord de quatre avions de transport militaire russes.Des Il-76 ont décollé depuis l’aéroport d’Almaty. Les militaires arméniens sont partis à bord de trois avions. Les Tadjiks n’en ont eu besoin que d’un seul car ils n’avaient pas emporté de matériel militaire.Ce vendredi, mais un peu plus tôt, des unités des forces armées kirghizes ayant assuré la protection d’une centrale thermique sont reparties chez elles par la voie terrestre.Annonce du succès de la missionLa mission de la paix de l’OTSC au Kazakhstan a engagé des contingents russe, biélorusse, arménien, kirghiz et tadjik afin de protéger des sites stratégiques.Mardi 11 janvier, Kassym-Jomart Tokaïev a annoncé que le contingent de l’OTSC avait rempli avec succès sa mission et que son retrait débuterait le 13 janvier.Le jour même la Russie en a pris acte. Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a signalé que cette décision de mettre un terme à la présence des forces de l’OTSC était la prérogative du Kazakhstan.Les premiers soldats de la paix russes y avaient débarqué le 6 janvier, au lendemain de la demande d’aide adressée par M.Tokaïev à l’OTSC.

kazakhstan

