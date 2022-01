https://fr.sputniknews.com/20220114/les-usa-doivent-comprendre-quil-y-a-des-lignes-rouges-quils-nont-pas-le-droit-de-franchir-1054430951.html

Les USA "doivent comprendre qu’il y a des lignes rouges qu’ils n’ont pas le droit de franchir"

Sur fond de tensions depuis plusieurs semaines entre les États-Unis et leurs alliés au sein de l’Otan, d’un côté, et la Russie de l’autre, concernant l’Ukraine, l’attention de tous les pays des quatre coins de la planète est captivée par ce qui se joue dans cette partie du monde entre les grandes puissances (États-Unis, Russie et Chine) et ses éventuels impacts sur les équilibres mondiaux sur tous les continents. Les événements ayant secoué le Kazakhstan ces deux dernières semaines renforcent l’idée que quelque chose de déterminant, qui va changer la configuration géopolitique mondiale, est en train de prendre forme petit à petit.Ainsi, à l’aune de ces événements, quelle lecture pourrait-on faire concernant les luttes d’influence entre ces grandes puissances en Afrique, dont particulièrement au Maghreb et au Sahel? Ces régions sont-elles en proie à une recrudescence de la violence terroriste sur fond d’affrontement entre les grandes puissances qui ne cesse de grandir? Dans ce contexte, comment lire les dernières évolutions au Mali, au sein de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et en Guinée-Conakry?"L’Otan jouxte carrément la frontière de la Russie""Dans le sillage du démembrement de l’Union soviétique en 1991, les États-Unis s’étaient engagés à ne jamais étendre l’Otan vers l’est, aux frontières de la Russie", rappelle le docteur Soufi, soulignant que "cette promesse a été une pure tromperie. En effet, la Bulgarie, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie ont toutes rejoint l'Otan en 2004, lors du sommet d'Istanbul de l’Alliance atlantique. L'Albanie et la Croatie sont devenues membres en 2009, tandis que la Macédoine du Nord a adhéré en 2020, portant ainsi le nombre des membres de l’Otan à 30 États".De nouvelles révolutions de couleurs?Alors que le problème ukrainien couve depuis 2014, souligne le docteur Soufi, voilà qu’"après l’Afghanistan, l’Irak, la Libye, la Syrie et la Biélorussie, une autre tentative de changement de régime sous couvert de révolution colorée vient d’être tentée au Kazakhstan, le 2 janvier. Selon les autorités du pays, des manifestations contre la hausse du prix du gaz de 13% ont tourné à l’émeute, permettant à des groupes organisés sous un seul commandement d’attaquer des bâtiments publics, des armureries militaires et la prison de Taldykorgan, où des islamistes sont détenus. Selon un bilan officiel, pas moins de 20.000 insurgés, dont des djihadistes ayant combattu en Syrie et Afghanistan, des émeutiers étrangers et des islamistes kazakhs, ont pris part à ces événements, aidés en cela par une sorte de cinquième colonne dans le pays. À regarder de près ces évolutions, il est tout à fait envisageable que le prochain pays qui puisse bien subir une attaque, comme le Kazakhstan, soit la Transnistrie, une petite République enclavée entre l’Ukraine et la Moldavie, où vivent un demi-million de russophones et où la Russie déploie environ 1.500 soldats. Le but est évidemment d’extraire ce pays hautement stratégique, à l’instar de l’enclave de Kaliningrad, à l’influence russe".Le "jeu trouble" d’Ankara, "courroie de transmission au Maghreb et au Sahel"Malgré les menaces de nouvelles sanctions unilatérales américaines contre la Russie et d’une probable opération militaire israélienne contre les installations nucléaires iraniennes, "Moscou, Téhéran et Pékin ont fait savoir que la perche tendue aux Occidentaux pour un éventuel dialogue sur toutes les questions de désaccords ne le sera pas pour longtemps, et que les États-Unis, leurs alliés et l’Otan doivent comprendre que, désormais, il y a des lignes rouges qu’ils n’ont pas le droit de franchir", explique-t-il. À ce titre, il souligne, qu’en "plus des forces dépêchées par l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) au Kazakhstan, la Chine et l’Iran ont également proposé d’envoyer des forces militaires dans ce pays pour aider au rétablissement de l’ordre".Un pays membre de l’Otan, la Turquie, a joué, selon l’interlocuteur de Sputnik, "a eu un jeu trouble dans ces événements. Il est important de bien identifier ses intentions stratégiques dans ce jeu, car la Turquie est bien positionnée pour jouer le rôle d’une courroie de transmission de l’Otan au Maghreb et au Sahel".Quid des luttes d’influence en Afrique, notamment l’Algérie?Il faut bien voir que "l'issue de cette crise réécrira probablement de manière décisive l'architecture de sécurité sur le continent européen, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et dans la région indopacifique pour toute une génération", estime l’expert, affirmant que cela dépendra essentiellement de la direction que "donnera Biden à sa politique extérieure, dans un contexte de crise interne aiguë aux États-Unis"."Le Maghreb, le Sahel, notamment le Mali, les pays de la CEDEAO, dont en particulier la Guinée-Conakry, seront au cœur des luttes d’influences entre la Russie, la Chine, l’Iran, d’un côté, et les États-Unis, l’Europe, notamment la France, Israël et la Turquie", avertit le spécialiste, appelant les dirigeants de ces pays à la plus haute vigilance, "en raison des similitudes frappantes qui existent entre ce qui se passe en Ukraine et en Asie centrale, et les enjeux en cours dans leur région. Les mêmes acteurs et pratiquement les mêmes ingrédients sont présents dans ces pays, à l’instar de l’Algérie qui connaît des pénuries inexpliquées dans certains produits alimentaires, dont les autorités accusent des lobbies aux intérêts liés à des puissances étrangères".*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

