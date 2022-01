https://fr.sputniknews.com/20220114/les-villes-de-france-les-moins-stressantes-ont-ete-designees-1054414004.html

Les villes de France les moins stressantes ont été désignées

Embouteillages, ensoleillement, environnement urbain, vingt villes françaises ont été mises à l’essai par Le Figaro. Les gagnants se situent dans la région... 14.01.2022, Sputnik France

Afin d’établir ce classement, le Figaro a passé au crible les 20 plus grandes villes françaises en utilisant plusieurs critères qui concernent l’environnement urbain, la vie quotidienne des habitants, les nuisances sonores, l’ensoleillement, la densité de population, mais aussi les embouteillages et le temps de trajet entre le domicile et le travail. Il faut noter que l’activité en ligne des habitants a été également analysée. En effet, les recherches Google avec les mots-clés "stress", "fatigue" et "psychologue" ont été scrutées, ainsi que l’utilisation d’applications de méditation.Angers en tête, le sud à la peine"Et plus que l’air marin, la douceur angevine", aimait dire Joachim du Bellay. La cité angevine est à la première place du classement. Elle devance les villes du Mans et de Reims qui prennent respectivement la deuxième et troisième place.Dans ce palmarès, le sud crée la surprise. En effet, on le retrouve loin du podium avec Nice qui se classe à la sixième place devant Toulon. Les autres villes sudistes se classent loin du top 10 avec Marseille qui pointe seulement à la treizième place, loin devant Toulouse 14e, Montpellier 16e et Nîmes 17e.Ces chiffres s’expliquent par de mauvais résultats en matière d’environnement urbain. En matière de nuisances sonores, des villes comme Rennes, Angers ou Le Mans font mieux, car celles-ci sont avantagées par le fait que le centre des villes concernées n’est pas traversé par des autoroutes et que peu d’immeubles sont présents à proximité des rocades.En matière d’anxiété, les villes du nord de la France tirent leur épingle du jeu avec Le Havre en tête devant Le Mans et Nice. La cité azuréenne est la seule ville méridionale présente en haut du classement alors que Toulouse, Bordeaux et Montpellier ferment la marche.Ces chiffres peuvent étonner quand on sait que de nombreux Français rêvent de déménager dans le sud de l’Hexagone. Selon un sondage Opinion Way réalisé pour l’Officiel du déménagement en août 2021, 49% des sondés souhaitaient déménager dans le sud.Réactions politiquesLa ville de Nice s’est félicitée de sa sixième place.Le maire d’Angers, Christophe Béchu, se félicite du résultat en rappelant la célèbre expression de Joachim du Bellay.Franck Breteau, maire de Saint-Georges-du-Bois en périphérie du Mans, se félicite du classement obtenu par la capitale sarthoise.Laurent Bonnaterre, maire de Caudebec en Seine-Maritime, a félicité ses collègues Christophe Béchu et Arnaud Robinet pour le résultat obtenu.

