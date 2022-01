https://fr.sputniknews.com/20220114/moscou-nomme-une-autre-ligne-rouge-apres-ses-negociations-avec-lotan-1054426426.html

Moscou nomme "une autre ligne rouge" après ses négociations avec l’Otan

La Russie n’acceptera pas un éventuel déploiement d’armes offensives des États-Unis et de leurs alliés sur le littoral de la mer d’Azov en Ukraine, a assuré... 14.01.2022, Sputnik France

Même si l’Ukraine n’adhère pas à l’Otan, l’éventuel déploiement d’armes offensives et de bases militaires américaines sur le littoral de la mer d’Azov constituera pour Moscou "une autre ligne rouge", a déclaré ce vendredi 14 janvier le ministre russe des Affaires étrangères.Pour la Russie, une telle situation est également inacceptable, assure le ministre."Le déploiement sur le territoire de nos voisins, y compris l’Ukraine, d’armes offensives qui présenteront une menace pour la Russie serait une autre ligne rouge", a-t-il expliqué.Moscou veut un "équilibre des intérêts"Selon M.Lavrov, les États-Unis et leurs alliés cherchent toujours à "asseoir leur domination" sur le continent européen.Pour sa part, la Russie estime que toute question relative à la sécurité mutuelle de la Russie et de l’Otan doit être résolue sur la base d’un "équilibre des intérêts", a poursuivi M.Lavrov.Des "centaines" de militaires occidentaux en UkraineLe chef de la diplomatie russe a également reproché à l’Occident ses livraisons d’armes aux autorités de Kiev, qui poussent selon lui ses dernières à régler manu militari la crise qui affecte le sud-est de l’Ukraine. Il a constaté la présence sur le sol ukrainien de "plusieurs centaines" de militaires américains et britanniques, bien que cela soit contraire aux accords de Minsk.Les déclarations de M.Lavrov interviennent dans le sillage des récentes discussions Russie-États-Unis et Russie–Otan au sujet des projets de garanties de sécurité proposés par Moscou. Au terme des négociations, Washington et l’Alliance atlantique ont laissé entendre qu’ils rejetaient l’idée de mettre fin à la "politique des portes ouvertes" de l’Otan, qui constituait une des propositions clés de Moscou.

