Pékin va suspendre d'autres vols au départ des États-Unis

L'Administration de l'aviation civile de Chine (CAAC) a déclaré vendredi dans un communiqué qu'elle allait suspendre quatre vols au départ des États-Unis vers... 14.01.2022, Sputnik France

Deux vols d'American Airlines en provenance de Dallas et deux vols Delta Air en provenance de Detroit vont ainsi être annulés à partir du 24 janvier après que respectivement sept et neuf passagers ont été testés positifs au Covid-19 sur des vols récents.Au cours des dernières semaines, la CAAC a ordonné l'annulation d'environ 70 vols réguliers en provenance des États-Unis, une mesure vivement critiquée mercredi par l'administration du Président américain Joe Biden, qui a prévenu de possibles mesures de rétorsion.Par ailleurs, 26 vols ont été suspendus au départ d'autres régions du monde, notamment Melbourne, Francfort, Paris, Toronto et Le Caire, les perturbations des vols devant se prolonger en février.Cette récente vague d'annulations de vols diminue une liste déjà considérablement réduite pour le trafic aérien en Chine, avec seulement 200 vols internationaux par semaine en septembre — soit 2% du niveau pré-pandémique — selon la CAAC.Shanghai, ville d'arrivée de la majorité des vols internationaux dans le pays, a signalé jeudi deux cas locaux confirmés de Covid-19 et trois cas asymptomatiques, tous liés à une infection importée des États-Unis.

