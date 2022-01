https://fr.sputniknews.com/20220114/un-pays-europeen-perd-quasiment-10-de-ses-habitants-en-10-ans-1054429050.html

Un pays européen perd quasiment 10% de ses habitants en 10 ans

Un pays européen perd quasiment 10% de ses habitants en 10 ans

La Croatie a perdu près de 10% de ses habitants en 10 ans, selon les résultats définitifs du dernier recensement publiés vendredi dans ce pays des Balkans, et... 14.01.2022, Sputnik France

2022-01-14T16:17+0100

2022-01-14T16:17+0100

2022-01-14T17:22+0100

europe

union européenne (ue)

croatie

démographie

habitants locaux

déclin démographique

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1d/1044997919_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7d289dba4aa907d6e6893dbd583d8d23.jpg

Le pays membre de l'Union européenne compte 3,8 millions de personnes contre 4,2 millions il y a une décennie, soit un recul de 9,25%, selon le bureau croate des statistiques.Les régions du centre et de l'est de la Croatie, déjà durement touchées par la guerre d'indépendance dans les années 1990, sont les plus affectées par le déclin démographique.Le pays subit depuis longtemps une hémorragie de ses habitants en raison d'une économie poussive, de la corruption et du manque de perspectives pour les jeunes gens. L'émigration a également été favorisée par l'entrée de la Croatie dans l'UE en 2013. Plus de 250.000 Croates sont partis depuis vivre dans d'autres pays membres, surtout en Allemagne, en Autriche et en Irlande, selon les chiffres officiels.D'après les projections de l'Onu, la Croatie n'aura plus que 2,5 millions habitants d'ici la fin du siècle.En décembre, le gouvernement croate avait annoncé des primes allant jusqu'à 26.000 euros pour inciter les expatriés habitant d'autres pays de l'UE à rentrer au pays.

europe

croatie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

europe, union européenne (ue), croatie, démographie, habitants locaux, déclin démographique