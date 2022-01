https://fr.sputniknews.com/20220114/un-probleme-de-corrosion-detecte-sur-un-reacteur-de-penly-1054418674.html

Un problème de corrosion détecté sur un réacteur de Penly

EDF a déclaré jeudi que le réacteur nucléaire de la centrale de Penly (Seine-Maritime) était concerné par un problème de corrosion sur un système de sécurité... 14.01.2022, Sputnik France

Ces défauts, détectés à proximité de soudures des tuyauteries du circuit d’injection de sécurité (RIS), ont été constatés sur le réacteur à l'arrêt de Penly 1, un réacteur de 1300 mégawatts.C'est la première fois qu'ils sont observés sur un réacteur de cette famille. Le parc nucléaire d'EDF comprend onze autres réacteurs du même type.Ce problème a également détecté sur les réacteurs n°1 et n°2 de la centrale nucléaire de Civaux (Vienne) et le réacteur n°2 de Chooz (Ardennes), tous étant des réacteurs de 1.450 MW.Les contrôles et expertises sont toujours en cours sur le réacteur n°1 de Chooz, également d'une capacité de 1.450 MW, a encore indiqué EDF dans un communiqué.Cette prolongation de la durée d'arrêt des cinq réacteurs a conduit EDF à réviser à 300-330 térawatts/heure, contre 330-360 TW/h, son estimation de production nucléaire pour 2022.L'impact sur les perspectives financières du groupe est en cours d'analyse, a précisé l'électricien.

