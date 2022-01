Une université japonaise réussit une transplantation de cellules iPS dans la moelle épinière

https://fr.sputniknews.com/20220114/une-universite-japonaise-reussit-une-transplantation-de-cellules-ips-dans-la-moelle-epiniere-1054420392.html

Une université nippone a réussi vendredi à réaliser une prouesse médicale en transplant des cellules souches humaines sur un patient en vue de traiter une... 14.01.2022, Sputnik France

C'est une première mondiale pour cette technique régénérative appliquée à cette pathologie paralysante. Il s'agit de cellules neurales et progénitrices dérivées de cellules souches pluripotentes induites (iPS).Les cellules iPS sont obtenues à partir de cellules adultes, et sont reprogrammées de manière génétique pour se multiplier en n'importe quel genre cellulaire, selon le lieu du corps où elles sont ensuite transplantées. Cette technologie avait valu en 2012 le prix Nobel de médecine au chercheur japonais Shinya Yamanaka.En décembre 2021 à Tokyo, les chercheurs de Keio ont transplanté deux millions de ce type de cellules sur un premier patient: une quantité pour laquelle la sûreté avait déjà été vérifiée sur des essais pré-cliniques menés sur de petits animaux.L'université Keio avait reçu l'autorisation des autorités japonaises en 2019 pour cet essai pionnier, mais le recrutement avait été retardé l'année suivante à cause de la pandémie de Covid-19.D'autres essais cliniques utilisant ce type de cellules iPS ont déjà été lancés sur diverses pathologies, comme la maladie de Parkinson et la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA), une maladie oculaire.

