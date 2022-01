https://fr.sputniknews.com/20220114/vaches-du-futur-et-technique-russe-ces-lunettes-vr-qui-boostent-la-production-de-lait-dun-fermier-1054427945.html

Vaches du futur et technique russe: ces lunettes VR qui boostent la production de lait d'un fermier

Un éleveur turc a acheté des lunettes de réalité virtuelle pour ses vaches afin d'augmenter leur production de lait. Les bêtes voient de verts pâturages...

Pour augmenter le rendement laitier, l’éleveur turc Izzet Kocak a mis à profit une expérience menée en Russie en 2019, rapporte The Science Times.Il a équipé ses vaches de lunettes de réalité virtuelle pour leur faire croire qu’elles étaient en été au milieu de pâturages verdoyants et de marguerites.Les vaches éprouvaient un bien-être émotionnel et leur stress ainsi que leur anxiété diminuaient. Cette méthode s’est avérée efficace et a entraîné une augmentation de la production de lait de 22 litres à 27 par jour.Izzet Kocak a déclaré qu'il avait déjà utilisé de la musique classique pour calmer ses 180 bovins sans grand effet. En revanche, il est très impressionné par les résultats du casque VR. Il a dit qu'il prévoyait d'en acheter 10 supplémentaires.L’éleveur s’est inspiré d’une expérience réalisée dans une exploitation laitière de la région de Moscou en 2019.L’expérience en questionLes employés de la ferme russe et des spécialistes IT ont développé des lunettes de réalité virtuelle pour les vaches compte tenu des particularités de leur vision. Une série d’expériences leur a permis de conclure que les bêtes qui pâturaient dans des conditions de réalité virtuelle se sentaient plus heureuses et produisaient plus de lait.Les chercheurs russes, pour leur part, s’étaient basés sur l’analyse de l’état des vaches réalisée par la Wageningen University, aux Pays-Bas, d’après laquelle le milieu environnant produisait un effet positif sur leur santé et, par conséquent, leur rendement. Ces conclusions ont été également confirmées par les chercheurs du Scotland’s Rural College.Les tests menés dans la région de Moscou ont révélé une baisse de l’anxiété et une amélioration de l’état émotionnel général du troupeau.

