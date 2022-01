https://fr.sputniknews.com/20220114/voyage-en-armenie-les-menaces-du-president-azerbaidjanais-ne-lintimident-pas-assure-pecresse-1054433546.html

Voyage en Arménie: les "menaces" du Président azerbaïdjanais ne l'"intimident pas", assure Pécresse

Voyage en Arménie: les "menaces" du Président azerbaïdjanais ne l'"intimident pas", assure Pécresse

La candidate de la droite à l'élection présidentielle Valérie Pécresse a dénoncé vendredi depuis Athènes, où elle est en déplacement, des "menaces" du... 14.01.2022, Sputnik France

En déplacement en Grèce, Valérie Pécresse a dénoncé devant la presse la "gravité de cette menace sur une candidate à la présidentielle qui ne serait pas libre d'aller où elle veut" et a jugé "le silence assourdissant du gouvernement français très choquant".La candidate Les Républicains s'est rendue avant Noël en Arménie, peu après le passage du candidat Éric Zemmour, pour une visite destinée à illustrer son soutien aux Chrétiens d'Orient dans ce pays du Caucase. Elle était notamment accompagnée de l'ex-commissaire européen et ex-ministre français des Affaires étrangères Michel Barnier, un de ses conseillers de campagne. Dans un entretien mercredi à des médias locaux, le Président azerbaïdjanais Ilham Aliev a reproché à Mme Pécresse et M.Barnier de s'être rendus "secrètement" à cette occasion dans la région du Haut-Karabakh, au centre d'un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan."En cas de visites illégales [au Karabakh, ndlr] nous exprimons officiellement notre mécontentement", a déclaré M.Aliev. "Si nous avions su qu'ils étaient là-bas, il est évident que nous ne les aurions pas laissés revenir [en Arménie, ndlr]."Mme Pécresse a entamé vendredi un voyage en Grèce, où elle doit visiter samedi un camp fermé de migrants et de demandeurs d'asile, sur l'île de Samos.

