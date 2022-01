https://fr.sputniknews.com/20220115/a-14-ans-il-devient-le-plus-jeune-joueur-sous-contrat-dans-le-championnat-us-de-football-1054442658.html

À 14 ans, il devient le plus jeune joueur sous contrat dans le championnat US de football

Axel Kei, un joueur de football originaire de Côte d'Ivoire, est devenu le plus jeune sportif en signant un contrat professionnel avec le club américain du... 15.01.2022, Sputnik France

Formé à l'académie du Real Salt Lake, Kei a paraphé un contrat de deux ans, 15 jours après avoir fêté ses 14 ans, a indiqué le club de la Major Soccer League (MLS).Le précédent record en la matière était détenu par Freddy Adu, l'attaquant d'origine ghanéenne qui avait 153 jours de plus lorsqu'il a rejoint DC United, autre club évoluant en MLS, en 2004.Kei a été élevé au Brésil, où son père a été joueur de foot, et a déménagé avec sa famille à San Diego en 2017 à l'âge de neuf ans.Il a débuté en octobre dernier avec les Real Monarchs, la deuxième équipe du Real Salt Lake (en deuxième division), à l'âge de 13 ans, devenant le plus jeune joueur de l'histoire d'un club professionnel américain, tous sports confondus.

