Céline Dion annule une partie de sa tournée à cause de problèmes de santé

Céline Dion annule une partie de sa tournée à cause de problèmes de santé

La star canadienne Céline Dion a annoncé samedi l'annulation de la partie nord-américaine de sa tournée Courage, en raison de problèmes de santé persistants.

La chanteuse, 53 ans, dont des spectacles avaient dû être reportés en raison du coronavirus, avait déjà annulé des représentations prévues à Las Vegas entre novembre 2021 et février 2022. Elle devait reprendre sa tournée le 9 mars à Denver et se produire dans une quinzaine de villes américaines et canadiennes jusqu'au 22 avril.Ces spectacles sont désormais annulés eux aussi d'autant que la chanteuse canadienne souffre de "spasmes musculaires graves et persistants" l'empêchant de se produire sur scène, selon un communiqué de son équipe.Céline Dion avait donné les 52 premiers spectacles de la tournée avant le début de la pandémie en mars 2020.Les spectacles de la partie européenne de la tournée Courage demeurent prévus. Ils doivent commencer le 25 mai à Birmingham, au Royaume-Uni.

