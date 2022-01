https://fr.sputniknews.com/20220115/coree-du-sud-les-relocalisations-dentreprises-a-un-niveau-record-en-2021-1054444493.html

Corée du Sud: les relocalisations d'entreprises à un niveau record en 2021

Corée du Sud: les relocalisations d'entreprises à un niveau record en 2021

Un nombre record d'entreprises sud-coréennes opérant à l'étranger ont relocalisé leurs activités en 2021, a annoncé le ministère sud-coréen du commerce, de... 15.01.2022, Sputnik France

2022-01-15T19:32+0100

2022-01-15T19:32+0100

2022-01-15T20:32+0100

corée du sud

entreprise

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/1044435807_0:257:3073:1985_1920x0_80_0_0_35410180bd3ab90b5771a08118ec6123.jpg

Au total, 26 entreprises ont relocalisé leurs usines en 2021, contre 24 l'année précédente, tandis que leurs investissements combinés ont augmenté de 22% en glissement annuel pour atteindre 570,63 millions de dollars, selon des donnés du ministère, relayées par l'agence de presse "Yonhap".Sur ces 26 sociétés, 18 avaient opéré en Chine, suivies de quatre au Vietnam et deux aux Etats-Unis.Par secteur, six firmes appartenaient à l'industrie automobile, alors que cinq autres opéraient dans le secteur électrique et électronique et trois dans la sidérurgie, a précisé le ministère.Selon une enquête menée par l'Agence coréenne de promotion du commerce et de l'investissement (KOTRA), les circonstances commerciales défavorables dans les pays étrangers et la croissance de la demande sur le marché intérieur sont les principales raisons du retour des entreprises dans le pays.Depuis 2014, date à laquelle le ministère a commencé à compiler les données relatives aux relocalisations, près de 108 entreprises sont rentrées en Corée du Sud.

corée du sud

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

corée du sud, entreprise