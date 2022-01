https://fr.sputniknews.com/20220115/covid-19-pres-de-90-des-chinois-vaccines-1054440497.html

Covid-19: près de 90% des Chinois vaccinés

Plus de 1,26 milliard de Chinois, soit 90% de la population du pays, ont été vaccinés contre la Covid-19 à la date du 14 janvier, a annoncé, samedi à Pékin, un... 15.01.2022, Sputnik France

Sur ces 90%, plus de 1,22 milliard de Chinois ont un schéma vaccinal complet, a indiqué He Qinghua, responsable de la Commission nationale de la santé, lors d'une conférence de presse.M. Qinghua a exhorté l'ensemble de ses concitoyens à recevoir des injections de rappel dès que possible et à respecter les différentes mesures visant à prévenir l'infection à la Covid-19, dont le port du masque, la distanciation sociale et l'aération des endroits clos.Vendredi, près de 2,93 milliards de doses de vaccin COVID-19 avaient été administrées à travers le pays, selon la commission.Depuis le début de l'épidémie, les autorités chinoises appliquent une stratégie "zéro Covid" qui consiste à tout faire pour limiter au maximum l'apparition de nouveaux cas.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

