En France, plus de 14.300 classes fermées, un chiffre inédit depuis le printemps 2020

Le nombre de classes fermées en raison de l'épidémie de Covid-19 s'est établi vendredi à 14.380 contre 9.202 la semaine dernière, ce qui représente un chiffre... 15.01.2022, Sputnik France

Ce chiffre regroupe les classes qui sont fermées en raison de cas de Covid-19, malgré la suppression de la règle d'une fermeture de classe pour trois cas de Covid, et celles qui le sont du fait de l'absence des enseignants. Ce chiffre représente 2,73% des 527.200 classes que compte le pays.Avant les vacances de Noël, seules 2.970 classes étaient fermées, puis ce chiffre était remonté rapidement après la rentrée sous l'effet de la vague Omicron qui frappe le pays de plein fouet avec des records quotidiens de contaminations dépassant les 300.000 cas ces derniers jours.Chiffres de l'année dernièrePar comparaison, en avril dernier, le nombre de classes fermées était passé à plus de 11.000 (11.272 classes le 2 avril) avant la fermeture des écoles pour plusieurs semaines. 226 structures scolaires sont fermées (0,38%), dont 194 écoles, 21 collèges et 11 lycées, précise le ministère dans son communiqué.Concernant les contaminations, quelque 331.775 cas de Covid ont été confirmés chez les élèves et 25.571 chez les personnels en cumul sur les sept derniers jours, a ajouté le ministère, alors que les infections se sont multipliées dans les écoles depuis la rentrée.Face aux successifs protocoles sanitaires pour lutter contre l’épidémie, les enseignants et autres personnels de l'Éducation nationale ont observé une grève nationale jeudi pour protester contre la politique du gouvernement en la matière.

