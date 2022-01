https://fr.sputniknews.com/20220115/fusillade-lors-dun-concert-dans-loregon-six-blesses-lassaillant-pas-encore-identifie-1054441851.html

Fusillade lors d'un concert dans l’Oregon: six blessés, l’assaillant pas encore identifié

Six personnes ont été blessées dans une fusillade survenue, vendredi soir, lors d’un concert de musique à la ville américaine d’Eugene, dans l'Oregon. 15.01.2022, Sputnik France

Selon la police locale, six personnes ont été transférées à l’hôpital suite à une fusillade lors d’un concert des rappeurs Lil Bean et Zay Bang. Une des victimes est dans un état critique, a indiqué Chris Skinner, chef de la police à la ville d'Eugene.Le responsable a demandé aux témoins disposant de vidéos d’aider la police pour identifier l’assaillant."Nous avons juste besoin que les gens se sentent à l'aise et en parlent afin que nous puissions mieux comprendre ce qui s'est passé et mieux identifier le suspect", a-t-il déclaré à la presse.“Tout ce que nous savons à ce stade, c'est que nous avons un homme portant un sweat à capuche qui a été vu courir vers l'ouest, juste après la fusillade”, a-t-il ajouté.Les fusillades restent un fléau récurrent aux États-Unis, faisant de nombreuses victimes dans un pays où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution.

