JO 2022: Pas de représentants officiels du Danemark à Pékin

Le Danemark n'enverra pas de représentants officiels aux Jeux olympiques d'hiver à Pékin, a annoncé le chef de la diplomatie danoise, Jeppe Kofod. 15.01.2022, Sputnik France

"Le gouvernement a décidé que nous ne participerons pas aux Jeux olympiques d'hiver en Chine (...) Ce n'est un secret pour personne que nous, au Danemark, sommes très préoccupés par la situation des droits de l'Homme en Chine", a indiqué le ministre danois des Affaires étrangères dans un communiqué publié vendredi.Cette décision est intervenue à l'issue d'une réunion européenne ayant montré qu'il "n'est malheureusement pas possible de parvenir à un accord entre les 27 pays. Des choix différents ont été faits quant à la voie à suivre", a-t-il expliqué, notant toutefois que les athlètes danois participeront bien aux compétitions.Avant le Danemark, les Etats-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni avaient décidé d'un "boycott diplomatique" des JO d'hiver de Pékin pour dénoncer les violations des droits humains en Chine.Le Japon a également annoncé qu'il n'enverrait pas de représentants gouvernementaux tout comme la Suède qui avait imputé une telle décision à la pandémie du coronavirus.Cette approche a été reprise par les Pays-Bas, qui ont estimé que les restrictions sanitaires provoquées par le coronavirus rendraient "difficiles" des discussions suffisamment approfondies entre diplomates néerlandais et leurs homologues chinois.

