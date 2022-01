https://fr.sputniknews.com/20220115/lavrov-salue-les-efforts-de-la-russie-et-de-la-chine-pour-renforcer-la-cooperation-bilaterale-1054437724.html

Lavrov salue les efforts de la Russie et de la Chine pour renforcer la coopération bilatérale

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a salué, vendredi, les efforts conjoints de la Russie et de la Chine pour renforcer la coopération... 15.01.2022, Sputnik France

"Les sommets annuels des dirigeants nationaux, les réunions des chefs de gouvernement et les sessions des diverses commissions au niveau du vice-Premier ministre se sont avérés très efficaces", a affirmé M. Lavrov lors d'une conférence de presse, pour présenter le bilan de la diplomatie russe en 2021.La Russie et la Chine défendent conjointement la Charte des Nations Unies, les normes du droit international, l'équité et la justice internationales et défendent le règlement de toutes les crises par des moyens diplomatiques et la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, a-t-il ajouté.A l'approche de la visite officielle du président russe Vladimir Poutine en Chine, M. Lavrov a indiqué que les deux chefs d'État devraient aborder tous les aspects des relations et de la coopération bilatérales lors de leurs entretiens à Pékin.

