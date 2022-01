L'économie rwandaise sur la voie de la reprise

https://fr.sputniknews.com/20220115/leconomie-rwandaise-sur-la-voie-de-la-reprise-1054439273.html

Le Rwanda devrait enregistrer une croissance du produit intérieur brut (PIB) d'environ 7,2 % en 2022, a relevé le Fonds monétaire international (FMI), notant... 15.01.2022, Sputnik France

L'accélération de l'opération de vaccination et la reprise des activités économiques entraînent un fort rebond de l’économie rwandaise, a expliqué le FMI, dans sa dernière revue publiée cette semaine.L'Institution monétaire a noté que les politiques monétaire et budgétaire restent accommodantes tandis que les investissements et le commerce devraient reprendre au fil du temps, ramenant la croissance économique aux niveaux d'avant Covid.Le directeur général adjoint du Conseil d'administration de l’institution financière, Bo Li, a toutefois souligné la nécessité de renforcer la protection sociale et répondre aux préoccupations liées à la Covid-19.Le Rwanda a également été appelé à tirer profit de la dynamique de croissance actuelle et de l’impact plus fort que prévu du déploiement rapide du vaccin dans le pays ainsi qu'à l'échelle mondiale, ce qui est à même de renforcer la confiance et l'activité économique."À l'avenir, il sera important de surveiller de près l'évolution des prix et de maintenir une politique monétaire dépendante des données", a-t-on suggéré de même source, notant que les ambitions de reprise économique ne devraient pas écarter les progrès en matière d'objectifs de développement durable et l'investissement dans le capital humain. L’objectif étant de limiter les répercussions de la pandémie et ouvrir la voie à une reprise durable et inclusive.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

