https://fr.sputniknews.com/20220115/macron-vise-un-systeme-ou-luniversite-na-aucun-prix-pour-les-etudiants-1054441521.html

Macron vise un système où l’université "n’a aucun prix pour les étudiants"

Macron vise un système où l’université "n’a aucun prix pour les étudiants"

Intervenant jeudi 13 janvier en clôture du congrès de la Conférence des présidents d’université, Emmanuel Macron a avancé que "l’enseignement supérieur qui n’a... 15.01.2022, Sputnik France

2022-01-15T21:39+0100

2022-01-15T21:39+0100

2022-01-15T21:33+0100

france

emmanuel macron

prix

université

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/06/1054213675_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_82240d22ef6ede6b89ac6b66468d363f.jpg

Dans son discours devant la Conférence des présidents d’université (CPU) jeudi 13 janvier, le Président de la République a exposé sa vision du futur de l’université.M.Macron a jugé que le fait que "50% des étudiants seulement se présentent aux examens de première année" était un "formidable gâchis". Un chiffre qui diffère sensiblement de celui de la CPU de mars dernier, selon laquelle il est de 90%, souligne La Croix.Il a jugé "excessive" l’affirmation du Président pour qui le modèle français détiendrait un record de financement public.Contraire au Conseil constitutionnelM.Macron remet ainsi en cause la décision rendue par le Conseil constitutionnel le 11 octobre 2019, d’après laquelle il résulte de la combinaison des dispositions du 13e alinéa du préambule de la Constitution de 1946 que l’exigence constitutionnelle de gratuité s’applique à l’enseignement supérieur public.Ce 13e alinéa dispose notamment que "la Nation garantit l’égal accès de l’enfant et de l’adulte à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. L’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État".Ainsi, "cette exigence [constitutionnelle de gratuité] ne fait pas obstacle, pour ce degré d’enseignement, à ce que des droits d’inscription modiques soient perçus en tenant compte, le cas échéant, des capacités financières des étudiants".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Victor Koulakov https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/08/1044390832_42:21:396:375_100x100_80_0_0_9ba0e037dd49b07d11df3636480af22f.jpg

france, emmanuel macron, prix, université