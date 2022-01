https://fr.sputniknews.com/20220115/nous-nous-trouvons-au-bord-du-gouffre-lambassadeur-russe-aux-usa-sur-la-cooperation-securitaire-1054445498.html

"Nous nous trouvons au bord du gouffre": l’ambassadeur russe aux USA sur la coopération sécuritaire

Moscou veut recevoir des réponses écrites de l’Otan et des États-Unis à ses projets de garanties de sécurité pour décider de l’utilité de la coopération... 15.01.2022, Sputnik France

Les récentes discussions Russie–Otan et Russie–États-Unis n’ont pas apporté de résultat substantiel, a indiqué l’ambassadeur russe à Washington Anatoli Antonov dans un commentaire accordé au magazine Newsweek et publié sur la page Facebook de la mission diplomatique.Selon lui, l’"extension continue" de l’Alliance atlantique vers l’est constitue "l’une des principales menaces à la sécurité nationale de la Russie", qui juge inacceptable "le déploiement de systèmes de missiles et d’autres armements déstabilisateurs" dans les ex-Républiques soviétiques.Bruxelles et Washington peu enthousiastesPlus tôt dans la semaine, les États-Unis et l’Alliance atlantique ont laissé entendre qu’ils rejetaient l’idée de mettre fin à la "politique des portes ouvertes" de l’Otan. Cette mesure constituait pourtant une des propositions clés contenues dans les projets de garanties de sécurité proposés par Moscou à l’Occident sur fond de nouveau regain de tensions autour de l’Ukraine.Par la suite, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a fait valoir que l’éventuel déploiement d’armes offensives et de bases militaires américaines sur le littoral de la mer d’Azov constituerait pour Moscou "une autre ligne rouge" même si l’Ukraine n’adhérait pas à l’Otan.Le chef de la diplomatie russe a également assuré que son pays était prêt à n’importe quelle sanction qui pourrait être imposée à son encontre, jugeant que les "partenaires occidentaux" de Moscou étaient "capables de tout".

