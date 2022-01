https://fr.sputniknews.com/20220115/province-de-berrechid-lancement-du-projet-de-plantation-de-2022-arbres-en-milieu-scolaire-1054444846.html

Province de Berrechid: lancement du projet de plantation de 2022 arbres en milieu scolaire

Province de Berrechid: lancement du projet de plantation de 2022 arbres en milieu scolaire

Le lancement du projet de plantation de 2022 arbres au sein des établissements scolaires a été donné, samedi à Berrechid, avec comme objectif plus de 30... 15.01.2022, Sputnik France

2022-01-15T20:38+0100

2022-01-15T20:38+0100

2022-01-15T20:38+0100

école

maroc

afrique

arbres

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/04/1045177730_0:11:1921:1091_1920x0_80_0_0_7a9a8ab532baa863c1e20fc2a1e987b6.jpg

Le projet a été lancé sous le thème "Enfants et arbres" au niveau du lycée collégial Soualem sous la supervision de la direction provinciale du ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports à Berrechid en partenariat avec les associations des parents d'élèves et l'association "Initiative des jeunes bienfaiteurs" et l'association "Ibn Al Baytar".A cette occasion, le directeur régional du ministère de l'éducation nationale, du préscolaire et des sports à Berrechid, El Hassan Bilali a souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions de la loi n 51-17 portant sur le système éducatif marocain et du programme provincial et régional de l'environnement et du développement.La direction provinciale a mobilisé les différentes associations partenaires afin d'assurer le succès à cette opération et sensibiliser les écoliers et les inciter à prendre conscience de l'importance de préserver l'espace environnemental des établissements scolaires, a-t-il indiqué dans une déclaration à la MAP et sa chaine d'information M24 et RIM Radio, notant que cette opération a été précédée par la plantation en première étape de 1500 arbres durant les mois d'octobre et de novembre 2021.Pour sa part, le président de l'Association "Initiative jeunes bienfaiteurs" de Had Soualem, Hatim Hamrani a relevé que ce projet environnemental cible en première étape le lycée collégial de Soualem et le lycée qualifiant Oueled Hriz ouest en perspective de généraliser cette initiative sur l'ensemble des établissements scolaires de différents cycles aussi bien primaire que secondaire collégial et qualifiant de la province de Berrechid, notant que cette opération cible les collectivités territoriales de Had Soualem, Ouled Hriz, Sidi Rahal, Deroua, Ouled Ziyan et Soualem Trifiya.Selon lui, l'adhésion de l'association à cette initiative émane de sa volonté de contribuer à la préservation de l'environnement et l'aspect esthétique des établissements scolaires.Quant au secrétaire général de l'association "Ibn Al Baytar", Zakaria Lhboub, il a souligné que son association a fait don de 1000 arbres dont la moitié sont des oliviers pour développer la fibre environnementale chez les écoliers et promouvoir les initiatives visant à planter des arbres de manière générale.De son côté, le directeur du lycée collégial Soualem, Taoufik Mtahtah a souligné que l'opération de plantation de 2022 arbres, lancée à partir de cet établissement scolaire en commémoration de l'anniversaire de la présentation du manifeste de l'indépendance, entre dans le cadre de l'ouverture de l'établissement sur son environnement extérieur, saluant par la même la contribution de l'ensemble des partenaires pour promouvoir la culture de préservation des ressources naturelles et de protection de l'environnement.

maroc

afrique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

école, maroc, afrique, arbres