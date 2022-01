https://fr.sputniknews.com/20220115/snapchat-permet-a-la-police-de-sauver-une-jeune-fille-de-14-ans-sequestree-a-marseille-1054442785.html

Snapchat permet à la police de sauver une jeune fille de 14 ans séquestrée à Marseille

Une jeune fille a été violée et séquestrée dans un appartement du XVe arrondissement de Marseille. Grâce à la localisation donnée par le réseau social... 15.01.2022, Sputnik France

Violée, séquestrée et probablement droguée, une jeune fille de 14 ans, originaire d’Ardèche, est parvenue à alerter la police, qui a ensuite pu la localiser grâce au réseau social Snapchat, relate France 3 Régions.Selon son témoignage, la victime s’est réveillée à Marseille vendredi 14 janvier sans pouvoir se rappeler comment elle s’était retrouvée là. Profitant du sommeil de ses ravisseurs, elle a réussi à joindre sa mère, après quoi la police est entrée en contact avec la jeune fille, qui ne pouvait pas indiquer ses coordonnées.Alors une jeune policière adjointe a eu l’idée de lui demander si elle était présente sur Snapchat, réseau social prisé des adolescents. Finalement, la localisation donnée par l’application a permis aux forces de l’ordre d’identifier le bâtiment situé dans le XVe arrondissement de Marseille.Échanges par SMSArrivés sur place, les policiers commencent à parcourir les étages de l’immeuble, tout en restant en contact avec la jeune fille par textos. Une fois l’étage identifié, ils se mettent à frapper à toutes les portes une par une jusqu’à ce que la victime ne leurenvoie un message SMS avec écrit "oui" quand c’est la bonne.À l’intérieur de l’appartement, les forces de l’ordre ont retrouvé, outre la victime, deux hommes âgés de 27 et 64 ans. Ce dernier a tenté d’effacer des données de son portable, mais la police l’en a empêché. Les ravisseurs présumés ont été interpellés, et la jeune fille hospitalisée, conclut France 3.En mai dernier, les propriétaires d’une maison dans les Côtes-d’Armor ont découvert via une vidéo sur Snapchat que leur habitation, louée pour le week-end, était utilisée pour une fête clandestine qui avait réuni une centaine de participants sans masque.

