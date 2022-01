Tunisie: le correspondant de Libération brutalisé par des policiers lors d'une manifestation

https://fr.sputniknews.com/20220115/tunisie-le-correspondant-de-liberation-brutalise-par-des-policiers-lors-dune-manifestation-1054439728.html

Le correspondant du quotidien Libération en Tunisie a été brutalisé vendredi par des policiers et empêché de couvrir une manifestation contre le président Kais... 15.01.2022, Sputnik France

"Alors qu'il couvrait une manifestation contre le président Kais Saied vendredi, notre correspondant Mathieu Galtier a été violemment frappé par plusieurs policiers. La direction du journal condamne fermement cette agression", a réagi Libération sur son site.Dans un communiqué publié samedi, le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé "fortement la violence barbare" de la police contre des journalistes qui étaient sur le terrain le 14 janvier.Selon le SNJT, plus de 20 agressions policières ont été enregistrées contre des journalistes, "ciblés alors qu'ils portaient leurs gilets distinctifs et faisaient état de leur statut de journaliste lors de l'agression".Ces agressions, également contre des manifestants, "instaurent l'Etat de la répression policière au lieu de l'Etat de la sécurité républicaine", a ajouté la même source. Des manifestations étaient organisées dans la capitale tunisienne contre le président vendredi, marquant également le 11e anniversaire de la chute de Zine el-Abidine Ben Ali.Les rassemblements, interdits par le pouvoir, ont été brutalement dispersés par les forces de sécurité donnant lieu à des scènes de violence rarement vues dans la capitale.Le correspondant, cité par le journal, explique s'être immédiatement identifié comme journaliste en français et en arabe, alors que le policier tentait de lui prendre son téléphone. Le journaliste s'est vu alors "soulevé et traîné entre deux fourgonnettes". Une fois soigné par les pompiers, le correspondant indique que ses affaires lui ont été restituées, à l'exception de la carte mémoire de son téléphone sur laquelle étaient enregistrées ses images et vidéos. Le journaliste, installé depuis six ans en Tunisie, s'est vu prescrire "quinze jours de repos". Un médecin a notamment constaté "+une écorchure de 10 centimètres de diamètre+ au front".L'Association des Correspondants Étrangers en Afrique Nord (NAFCC) condamne aussi dans un communiqué "les violences exercées par les forces de sécurité sur les journalistes qui couvraient les mobilisations" à Tunis où a été atteint "un niveau de violence jamais connu depuis la création de NAFCC en 2014"."Un photographe a été notamment matraqué et une vidéojournaliste bousculée et empêchée de filmer", ajoute l'association qui demande l'ouverture d'une enquête "sans délai".

