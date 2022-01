https://fr.sputniknews.com/20220115/un-nouveau-complexe-medical-renforce-loffre-de-soins-a-sale-1054444602.html

Un nouveau complexe médical renforce l'offre de soins à Salé

Un nouveau complexe médical renforce l'offre de soins à Salé

maroc

médecine

Ce centre, réalisé à l'initiative de l'association du complexe médical de la ville de Salé, regroupe diverses spécialités médicales, paramédicales et chirurgicales, ainsi qu'un laboratoire d'analyses médicales et un cabinet de médecine dentaire.Le complexe compte un total de 16 spécialités dont la gynécologie-obstétrique, la psychiatrie, l'endocrinologie, l'ophtalmologie, l'orthopédie, la pédiatrie, la médecine thoracique, la cardiologie ou encore la neurologie.Approchée par la MAP, la présidente de l'association du complexe, l'endocrinologue-diabétologue Islam Masso, a souligné que cette nouvelle jouera un rôle indéniable en termes de rapprochement de l'offre de soins aux usagers dans les meilleures conditions.En effet, le complexe médical vise à offrir aux habitants de Salé en général, et du quartier de Bettana en particulier, une offre en soins de santé complète, moderne et performante, a-t-elle précisé.S'agissant de actions déployées par l'association, Mme Masso a expliqué que celle-ci se fixe des objectifs de portée éminemment sociale et demeure ouverte au initiatives de la société civile relatives à l'organisation de campagnes médicales, notamment pour la sensibilisation et le dépistage précoce des maladies.

maroc

maroc, médecine