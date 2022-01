https://fr.sputniknews.com/20220115/une-plainte-vise-le-journaliste-jean-jacques-bourdin-pour-agression-sexuelle-1054437573.html

Une plainte vise le journaliste Jean-Jacques Bourdin pour "agression sexuelle"

Une plainte vise le journaliste Jean-Jacques Bourdin pour "agression sexuelle"

Journaliste politique phare de RMC et BFMTV, Jean-Jacques Bourdin est visé par une plainte déposée mardi à Paris pour "agression sexuelle", a appris l'AFP... 15.01.2022, Sputnik France

Le parquet de Paris a confirmé à l'AFP avoir "reçu (cette) plainte du chef d'agression sexuelle. Elle est en cours d'analyse".Ces faits sont possiblement prescrits.La plaignante est une ancienne journaliste de BFMTV et RMC qui a déposé plainte au commissariat du XVIe arrondissement.Qui est la plaignante?Cette femme aujourd'hui âgée de 33 ans, qui a travaillé "pendant plusieurs années" avec le journaliste à la matinale de BFMTV-RMC, affirme que celui-ci "l'a saisie par le cou et tenté de l'embrasser à plusieurs reprises" dans une piscine d'un hôtel de Calvi en 2013, lors d'un déplacement professionnel, selon le récit du quotidien confirmé par Me Laure Heinich, avocate de la plaignante.Cette journaliste se serait "débattue" et serait parvenue à sortir de la piscine. M. Bourdin aurait alors dit : "J'obtiens toujours ce que je veux". Puis il lui aurait envoyé, toujours selon ce récit, "pendant plusieurs mois des mails et des SMS insistants".Ni la communication de la chaîne d'informations en continu ni Me Jacqueline Laffont, avocate de M. Bourdin, n'étaient joignables dans l'immédiat.Écarté de la matinale de RMC à l'été 2020 après 19 ans de service, Jean-Jacques Bourdin mène sa dernière saison à la tête de l'interview politique de 8H30 sur la radio et la chaîne d'informations en continu du groupe Altice Média.Figure de la station, connu pour ses interviews sans concession, l'animateur de 72 ans a commencé comme journaliste sportif sur RTL en 1976, où il a fait carrière avant de rejoindre RMC.

