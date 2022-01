https://fr.sputniknews.com/20220115/vietnam-saisie-de-six-tonnes-de-defenses-en-ivoire-et-decailles-de-pangolin-1054434763.html

Vietnam: saisie de six tonnes de défenses en ivoire et d'écailles de pangolin

Plus de six tonnes de défenses en ivoire et d'écailles de pangolin de contrebande ont été récemment découvertes dans un conteneur au port de Tien Sa dans la... 15.01.2022, Sputnik France

Les douaniers, en collaboration avec les autorités compétentes, ont procédé à l'inspection de ce qui avait été déclaré comme noix de cajou importée de l'Afrique sur la base d'indices suspects, ce qui a abouti à la découverte de la marchandise de contrebande.Les marchandises, dont 456 kg d'ivoire et 6,2 tonnes d'écailles de pangolin, figuraient sur la liste des marchandises interdites au commerce en vertu de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES).Selon des médias vietnamiens, une enquête a été ouverte pour identifier d'éventuels complices impliqués dans cette affaire.En juillet de l'année dernière, plus de 3,2 tonnes de cornes de rhinocéros et d'os d'animaux rares ont été trouvés dans des conteneurs au port de Da Nang.

