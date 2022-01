https://fr.sputniknews.com/20220116/can-2021-tests-negatifs-de-covid-19-pour-tous-les-lions-du-senegal-et-le-staff-technique-1054454593.html

CAN 2021: tests négatifs de Covid-19 pour tous les Lions du Sénégal et le staff technique

CAN 2021: tests négatifs de Covid-19 pour tous les Lions du Sénégal et le staff technique

CAN 2021: tests négatifs de Covid-19 pour tous les Lions du Sénégal et le staff technique

Les résultats des tests PCR des joueurs de l'équipe nationale du Sénégal de football qui participe à la 33è Coupe d'Afrique des Nations et de son encadrement...

La Fédération sénégalaise de football (FSF) précise que ces tests PCR obligatoires ont été effectués ce dimanche, soit 48 heures avant le match officiel Malawi-Sénégal comptant pour la troisième journée du groupe B de la CAN Cameroun 2021. La même source informe que "les résultats de tous les joueurs et membres de l’encadrement technique sont revenus négatifs".Les tests PCR de l’équipe médicale de la CAF dans le cadre du protocole sanitaire de la CAN 2021 ont confirmé les résultats des TDR (tests de diagnostic rapide) du staff médical des Lions, ajoute la FSF.L’équipe nationale a enregistré de nombreux cas de COVID-19 depuis la veille de son départ pour le Cameroun. Au moins 12 joueurs ont été diagnostiques positifs, dont cinq depuis le début de la CAN.Samedi, seuls trois des joueurs touchés par le Covid, Kalidou Koulibaly, Fodé Ballo Touré et Édouard Mendy, n’étaient pas avec le reste du groupe lors de la séance d’entrainement. En attendant leur guérison, ils se sont entraînés à l’écart, samedi.Tous les tests étant revenus négatifs, le sélectionneur national Aliou Cissé disposera ainsi de tous ses joueurs, à l’exception d’Ismaila Sarr en réhabilitation à Barcelone (Espagne).Avec une victoire face au Zimbabwe 1-0 et un match nul contre la Guinée 0-0, les Lions du Sénégal occupent la première place du groupe B en compagnie de la Guinée.Le Sénégal affronte mardi à 16 heures le Malawi.

