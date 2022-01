https://fr.sputniknews.com/20220116/cette-ville-francaise-celebre-son-titre-de-capitale-verte-europeenne-1054454722.html

Cette ville française célèbre son titre de "capitale verte européenne"



La ville de Grenoble, dans le sud-est de la France, a célébré, samedi 15 janvier, son titre de "capitale verte européenne" 2022, décerné par la Commission...

"Grenoble a mérité le titre de Capitale écologique grâce à son engagement indéfectible dans le but de devenir une ville plus saine pour et avec ses citoyens", a déclaré le commissaire à l'Environnement Virginijus Sinkevicius, qui a participé à une cérémonie officielle à cette occasion au muséum de la ville aux côtés de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, et du maire Éric Piolle.Grenoble a été choisie par l’Europe pour incarner en 2022 la Capitale Verte de l'Europe des transitions. Face aux trois autres finalistes -Turin, Tallinn et Dijon- elle a remporté le prix le 8 octobre 2020 grâce au caractère transversal et pionnier de ses actions en faveur de la transition écologique.Elle est la deuxième ville française à recevoir ce prix après Nantes en 2013, et succède à Lahti (en Finlande), lauréate en 2021.Cette distinction coïncide avec la présidence française du Conseil européen dont les priorités comprennent la mise en œuvre du Pacte vert européen et l'action en faveur de la neutralité climatique, de la protection renforcée de la biodiversité et de la réalisation d'une économie circulaire, précise dans un communiqué la représentation française de la Commission.Plus de 200 évènements reposant sur la participation citoyenne, la culture et les sciences, seront organisés tout au long de l'année pour saluer ce titre qui recevra un financement de quatre millions d'euros de l'État.

