https://fr.sputniknews.com/20220116/crise-ukrainienne-macron-applaudit-linfluence-de-leurope-moscou-pointe-sa-dependance-a-lotan-1054447750.html

Crise ukrainienne: Macron applaudit "l’influence" de l’Europe, Moscou pointe sa dépendance à l’Otan

Crise ukrainienne: Macron applaudit "l’influence" de l’Europe, Moscou pointe sa dépendance à l’Otan

Saluant, pour le dossier ukrainien, "la stratégie du dialogue [qui] est toujours payante", Emmanuel Macron souligne auprès du JDD que "l’Europe n’a rien perdu... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T09:11+0100

2022-01-16T09:11+0100

2022-01-16T09:11+0100

france

sergueï lavrov

europe

union européenne (ue)

otan

emmanuel macron

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1054222556_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_a0d0d9f649061ef173275bf5ff12ab1f.jpg

Sur fond de négociations russo-occidentales houleuses à Genève, à Bruxelles et à Vienne, en matière de sécurité, notamment sur la situation à la frontière russo-ukrainienne, Emmanuel Macron s’est félicité, auprès du Journal du dimanche, de la voie du "dialogue" suivie, selon lui, par Washington.Or, les États-Unis ne cessent d’accuser massivement Moscou de créer un prétexte pour envahir l’Ukraine, les délais de cette prétendue invasion étant "définis". Des informations démenties à maintes reprises par la Russie.Rappelant que c’est notamment en suivant la voie du dialogue que la France et l’Allemagne avaient toujours mené leurs négociations avec la Russie sur les accords de Minsk, Emmanuel Macron considère que c’est une "preuve que la stratégie du dialogue est toujours payante".L’Europe et "son rôle d’équilibre"Poursuivant, le chef de l’État français a considéré que "l’Europe n’[avait] donc rien perdu de son influence et de son rôle d'équilibre".Au mois de décembre, alors que Paris s’apprêtait à prendre la présidence du Conseil de l’Union européenne, Emmanuel Macron avait martelé à l’Élysée que l’Europe devait se donner les moyens d’être "puissante dans le monde"et "pleinement souveraine".Pour Moscou, l’UE a détruit tous les canaux de communicationOr, quant à l’état des relations entre Bruxelles et Moscou, la Russie juge qu’elles ont été dégradées notamment par l’Union européenne, comme l’a souligné le 14 janvier Sergueï Lavrov dans le cadre de sa grande conférence de presse annuelle.Qui plus est, il a jugé que l’Union européenne n’était pas indépendante en matière de sécurité vis-à-vis des États-Unis et de l’Otan.

france

europe

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maria Balareva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103486/88/1034868896_1167:468:1510:809_100x100_80_0_0_6b001d57ca5dde073027240b11d7f732.jpg

france, sergueï lavrov, europe, union européenne (ue), otan, emmanuel macron