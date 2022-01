https://fr.sputniknews.com/20220116/djokovic-peut-revenir-dans-son-pays-la-tete-haute-dit-le-president-serbe-1054449434.html

Djokovic "peut revenir dans son pays la tête haute", dit le Président serbe

Djokovic "peut revenir dans son pays la tête haute", dit le Président serbe

Le président serbe Aleksandar Vucic a vivement critiqué les autorités australiennes, dimanche, après l'annonce de l'expulsion du numéro un mondial de tennis... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T13:26+0100

2022-01-16T13:26+0100

2022-01-16T13:27+0100

australie

novak djokovic

sport

rafael nadal

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/06/1045187488_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_90c581056b60a5a60862e32b7f439cab.jpg

"Ils pensent qu'avec ces dix jours de mauvais traitements, ils ont humilié Djokovic", a lancé le président serbe à la presse locale. "Ils se sont humiliés eux-mêmes, Djokovic peut revenir dans son pays la tête haute et regarder tout le monde droit dans les yeux", a martelé le chef d'Etat.De son avis, la star du tennis a été victime "d'une chasse aux sorcières au sens propre du terme, contre une personne et un pays".La Cour fédérale australienne a rejeté, dimanche, le recours intenté par le N.1 mondial contre l'annulation de son visa et ainsi confirmé son expulsion du pays.Le Serbe de 34 ans, qui détient le record du nombre de titres à Melbourne (9), visait un 21è trophée du Grand Chelem pour dépasser ses rivaux Rafael Nadal et Roger Federer qui disposent de 20 trophées du Grand Chelem.

australie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

australie, novak djokovic, sport, rafael nadal