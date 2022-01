https://fr.sputniknews.com/20220116/economie-de-lhydrogene-seoul-et-dubai-comptent-accelerer-leur-cooperation-1054452278.html

Economie de l'hydrogène: Séoul et Dubaï comptent accélérer leur coopération

Economie de l'hydrogène: Séoul et Dubaï comptent accélérer leur coopération

Le président sud-coréen, Moon Jae-in, a exprimé, dimanche à Dubaï, le souhait de son pays d'accélérer la coopération avec l'Etat des Emirats Arabes Unis dans... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T17:03+0100

2022-01-16T17:03+0100

2022-01-16T17:24+0100

dubaï

corée du sud

émirats arabes unis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104319/49/1043194991_0:69:2048:1221_1920x0_80_0_0_f63c3dd0c7e9b550ec519509e4e177e9.jpg

La Corée et les Emirats arabes unis vont "étendre leur coopération énergétique au secteur de l'hydrogène, une ressource énergétique essentielle à l'ère de la neutralité carbone", a déclaré Moon lors d'un forum d'affaires auquel il a participé dans le cadre d'une visite de trois jours dans le pays du Golfe."La Corée et les Emirats arabes unis ont réalisé de nombreuses avancées grâce à une coopération plus approfondie dans les secteurs énergétiques traditionnels, notamment le pétrole et les centrales nucléaires", a-t-il ajouté, notant quele pays du Golfe a le potentiel de produire de l'hydrogène bleu, dérivé du gaz naturel.Les deux pays cherchent à étendre leur coopération dans d'autres secteurs depuis que la Corée du Sud a remporté en 2009 un contrat de 20 milliards de dollars pour construire quatre réacteurs nucléaires à Barakah, aux Emirats arabes unis.L'hydrogène est une alternative écologique aux combustibles fossiles, car les voitures fonctionnant à l'hydrogène ne produisent que de l'eau en générant de l'énergie. L'hydrogène peut être fabriqué comme sous-produit dans diverses installations industrielles, comme les usines pétrochimiques.Le président Moon a entamé samedi un tournée qui le mènera aux Emirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Egypte. Cette tournée qui se poursuivra au 22 janvier sera l’occasion d'"affermir la base de coopération avec ces trois nations non seulement en matière d’énergie, de BTP et d’infrastructures, mais aussi dans les domaines de la médecine, des sciences et des technologies, de l’hydrogène ainsi que de l’environnement", selon une porte-parole de la présidence.

dubaï

corée du sud

émirats arabes unis

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

dubaï, corée du sud, émirats arabes unis