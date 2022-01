https://fr.sputniknews.com/20220116/je-ne-suis-pas-leur-copain-melenchon-se-distancie-encore-du-centre-gauche-1054455517.html

"Je ne suis pas leur copain": Mélenchon se distancie encore du "centre gauche"

"Je ne suis pas leur copain": Mélenchon se distancie encore du "centre gauche"

Le candidat LFI à l’élection présidentielle a une fois de plus rejeté l’idée d’une union de la gauche, reprochant à ses concurrents un manque de préparation 90... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T21:42+0100

2022-01-16T21:42+0100

2022-01-16T21:42+0100

présidentielle 2022

france

jean-luc mélenchon

christiane taubira

anne hidalgo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1045701904_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_90fb3bec059f7bf217eb7156c89d2435.jpg

En meeting à Nantes ce dimanche 16 janvier, le leader de La France insoumise a réaffirmé qu’il ne se plierait pas à la primaire populaire de la gauche prévue du 27 au 30 janvier.Le candidat LFI s’est déclaré "pas concerné" par la "compétition entre le parti radical de gauche de Christiane Taubira et le parti socialiste d’Anne Hidalgo". Il a d’ailleurs pointé le manque de préparation de la part de "gens qui prétendent être une force gouvernementale et qui, 90 jours avant l’élection, n’ont aucune certitude ni sur le candidat ni sur le programme".Sept candidats pour la primairePour le moment, Christiane Taubira est la seule candidate majeure de la primaire populaire à s’être engagée à respecter le résultat du scrutin. Les sept champions seront Anna Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira.Dans les récents baromètres OpinionWay - Kéa Partners pour Les Échos, le chef de file de LFI est mieux placé que les autres candidats de gauche, cumulant de 9à 10% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle. Yannick Jadot oscille lui entre 7 et 8%, tandis qu’Anne Hidalgo peut actuellement compter sur 4% des voix.Aux élections de 2012 et de 2017, Jean-Luc Mélenchon était à deux reprises arrivé en quatrième position, avec 11 et 20% des suffrages exprimés respectivement.

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

france, jean-luc mélenchon, christiane taubira, anne hidalgo