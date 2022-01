La rafle russe au Championnat d’Europe de patinage artistique 2022 - photos

https://fr.sputniknews.com/20220116/la-rafle-russe-au-championnat-deurope-de-patinage-artistique-2022-1054452780.html

Pour le monde du patinage artistique, en ce début d’année 2022, la glace de la patinoire de Tondiraba, dans la capitale estonienne, a été le théâtre du triomphe russe.Au Championnat d’Europe de patinage artistique organisé cette année à Tallinn du 10 au 16 janvier, les patineuses et patineurs russes ont remporté la médaille d’or dans toutes les catégories: hommes, femmes, couples et danse sur glace.Âgée de 15 ans et ayant participé à sa première compétition internationale en senior, la Russe Kamila Valieva est suivie avec attention par les professionnels et amateurs de ce sport.Elle a conquis l’or à Tallinn en établissant de surcroît des records du monde au programme court, au programme libre (185,29) et pour le score total (272,21).Dans trois semaines, aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, Kamila Valieva pourrait se présenter également comme la première patineuse à franchir la barre des 90 points au bout d'un programme court (90,45).Dans cette catégorie, toutes les marches du podium ont été occupées par des Russes: Anna Shcherbakova et Alexandra Troussova ont décroché respectivement les médailles d’argent et de bronze.Une situation similaire s’est produite avec les couples. En renouvelant des records du monde lors du programme libre et de la somme des points, Anastasia Michina et Alexandre Galliamov (239,82 points) en sont sortis vainqueurs. La deuxième place a été arrachée par Evguénia Tarassova et Vladimir Morozov, dont le total des points se monte à 236,43 et est également supérieur au précédent record du monde. Les gagnants du dernier Championnat, Alexandra Boïkova et Dmitri Kozlovsky (227,23) cette année se contentent du bronze.Quant à la danse sur glace, en l’absence des Français Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, le duo russe de Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, avec 217,96 points, se sont emparés de la médaille d’or en surpassant leurs compatriotes Alexandra Stépanova et Ivan Boukine (213,20). Les Italiens Charlène Guignard et Marco Fabbri (207,97) montent sur la troisième marche.Le podium le plus international cette année est celui des patineurs artistiques individuels.Débutant dans le tournoi, le Russe Mark Kondratiouk, qui a totalisé 286,56 points, est le champion d’Europe 2022 dans cette catégorie. L’Italien Daniel Grassl (274,48) et le Letton Denis Vasiliev (272,08) ont remporté respectivement les médailles d’argent et de bronze.Une "impression fracassante "Commentant les résultats des patineuses artistiques russes, l’entraîneuse renommée Tatiana Tarassova n’a pas retenu son émotion.Le directeur général de la Fédération russe de patinage artistique, Alexandre Kogane, a dressé le bilan de la compétition: "Quatre médailles d’or au Championnat d’Europe représentent un indicateur assez important de leadership de nos patineurs artistiques. En tout cas en Europe".Et d’ajouter que la composition finale de l’équipe russe qui participera aux Jeux de Pékin sera annoncée d’ici au 31 janvier.Les XXIVe Jeux olympiques d’hiver se tiendront dans la capitale chinoise du 4 au 20 février 2022.

