https://fr.sputniknews.com/20220116/lue-a-entame-de-vastes-exercices-de-cyberdefense-selon-bloomberg-1054449960.html

L’UE a entamé de vastes exercices de cyberdéfense, selon Bloomberg

L’UE a entamé de vastes exercices de cyberdéfense, selon Bloomberg

Les pays membres de l’UE effectuent des exercices censés vérifier leur état de préparation à une crise majeure dans le cyberespace, a annoncé Bloomberg. Ces... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T14:30+0100

2022-01-16T14:30+0100

2022-01-16T14:34+0100

ukraine

union européenne (ue)

cyberattaque

russie

bloomberg

exercices

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/02/1045956364_0:180:1921:1260_1920x0_80_0_0_e0a03381e6b72070341435b6fca1639c.jpg

Face à la multiplication de menaces dans le cyberespace, les membres de l’Union européenne ont entamé ce vendredi 14 janvier des exercices de lutte contre les attaques informatiques, rapporte Bloomberg.Les simulations, qui dureront six semaines, serviront à estimer le niveau de préparation de l’UE à une crise majeure dans le cyberespace, notamment en ce qui concerne la détection de sources de menaces. Les pays s’entraîneront également à contrer les cyberattaques ainsi qu’à pallier leurs conséquences.Les États participants devront de plus concerter la réponse diplomatique commune à l’assaut informatique visant leurs infrastructures.Le scénario des exercices européens prévoit une action contre une entreprise énergétique finlandaise factice, précise Bloomberg.Attaque contre des sites ukrainiensPlus tôt dans la semaine, près de 70 sites gouvernementaux en Ukraine ont été visés par une attaque informatique, selon des sources officielles. Pendant plusieurs heures, leurs pages d’accueil ont affiché un message menaçant en russe, en ukrainien et en polonais.L’Union européenne a condamné l’assaut et annoncé la mobilisation de tous ses moyens pour aider Kiev. Par la suite, le ministère ukrainien de la Transformation numérique a affirmé que "toutes les preuves" indiquaient que Moscou était derrière l’agression, "une manifestation de la guerre hybride menée par la Russie contre l’Ukraine depuis 2014".Le porte-parole du Kremlin a rejeté toute implication de son pays. "Nous nous sommes habitués à ce que les Ukrainiens blâment toujours la Russie, même en cas de mauvais temps", a assuré Dmitri Peskov.

ukraine

russie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

ukraine, union européenne (ue), cyberattaque, russie, bloomberg, exercices