https://fr.sputniknews.com/20220116/macron-a-ete-le-president-le-plus-deteste-selon-nicolas-domenach-1054451681.html

"Macron a été le Président le plus détesté", selon Nicolas Domenach

"Macron a été le Président le plus détesté", selon Nicolas Domenach

Les Français n’ont jamais autant détesté leur Président que pendant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, estime le journaliste Nicolas Domenach. Il pointe... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T19:09+0100

2022-01-16T19:09+0100

2022-01-16T19:09+0100

présidentielle 2022

france

nicolas sarkozy

marine le pen

emmanuel macron

valérie pécresse

hollande

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/08/1045703378_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_bc4832337865519264b01c84e6f44073.jpg

Sur fond de déception croissante des Français concernant leurs élites, Emmanuel Macron risque d’entrer dans l’histoire comme le Président le plus détesté, estime le journaliste Nicolas Domenach, auteur avec Maurice Szafran de Macron, pourquoi tant de haine?.Parmi les nombreux déclencheurs de cette attitude figure notamment "une forme d'arrogance, de distance inconstante avec la multiplication de petites phrases chocs" chez l’actuel Présidentde la République, constate M.Domenach:Baisse de la cote de confiance de MacronToujours d’après lui, le Président sortant, qui n’a pas encore annoncé son intention de briguer un second mandat, semble avoir conscience de cette haine populaire, qui serait bien différente du sentiment de rejet éprouvé par beaucoup de Français à l’égard de Nicolas Sarkozy ou François Hollande.Dans le récent baromètre mensuel d’Elabe pour Les Échos, la cote de confiance d’Emmanuel Macron est retombée de 4 points, retrouvant son niveau de décembre 2020 (32%). Fait remarquable, le Président a accusé une nette baisse auprès de son propre électorat (-9 points à 70 % de confiance).Il reste pourtant en tête des intentions de vote au premier tour de la présidentielle avec 25% des voix, devant Marine Le Pen (18%) et Valéri Pécresse (17%).

france

hollande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

france, nicolas sarkozy, marine le pen, emmanuel macron, valérie pécresse, hollande