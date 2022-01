https://fr.sputniknews.com/20220116/prise-dotage-au-texas-londres-condamne-un-acte-terroriste-et-antisemite-1054454447.html

Prise d'otage au Texas: Londres "condamne un acte terroriste et antisémite"

Prise d'otage au Texas: Londres "condamne un acte terroriste et antisémite"

La ministre des affaires étrangères britannique, Liz Truss, a condamné dimanche un "acte terroriste et antisémite" après la prise d'otage dans une synagogue au... 16.01.2022, Sputnik France

2022-01-16T21:01+0100

2022-01-16T21:01+0100

2022-01-16T21:09+0100

états-unis

londres

royaume-uni

texas

prise d'otages

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1b/1045795579_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8b1a5407675f428a57dcda98f91ab776.jpg

"Mes pensées vont à la communauté juive et à tous ceux qui sont affectés par cet acte épouvantable au Texas. Nous condamnons cet acte terroriste et antisémite", a-t-elle soutenu sur Twitter."Nous sommes aux côtés des États-Unis pour défendre les droits et les libertés de nos citoyens contre ceux qui répandent la haine", a ajouté la cheffe de la diplomatie britannique.Plus tôt, un porte parole du ministère avait indiqué "être au courant de la mort d'un Britannique au Texas et être en contact avec les autorités locales".L'unité antiterroriste de la police de Londres a indiqué être "en contact avec les autorités américaines et ses collègues du FBI concernant l'incident au Texas".Le suspect décédé qui retenait en otages des personnes dans une synagogue du Texas était un ressortissant britannique âgé de 44 ans répondant du nom de Malik Faisal Akram.Les autorités américaines ont lancé une enquête "de portée internationale" sur le ravisseur qui retenait quatre otages, tous libérés sains et saufs, dans une synagogue de la ville de Colleyville.

états-unis

londres

royaume-uni

texas

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

états-unis, londres, royaume-uni, texas, prise d'otages