Russie hors du SWIFT: le "dernier recours" ou une "balle dans le pied" du business européen?

En cas de déconnexion de la Russie du SWIFT, cela provoquerait de gros problèmes pour l’économie de l’Occident, selon le chef du comité oriental de l’économie... 16.01.2022, Sputnik France

Dans une interview au magazine d’affaires Wirtschaftswoche publiée ce 12 janvier, le chef du comité oriental de l’économie allemande, Oliver Hermes, parle des perspectives de la coopération économique avec la Russie, dont le futur risque d’être assombri par une nouvelle escalade de tensions géopolitiques.La menace de débrancher la Russie du réseau SWIFT figure de nouveau parmi les sanctions antirusses.La mesure pourrait devenir problématique non seulement pour Moscou et des banques et entreprises russes, mais aussi pour des acteurs économiques occidentaux, indique Oliver Hermes.Des problèmes qui pourraient coûter des milliards de dollars pour les institutions financières occidentales, en premier lieu celles avec des intérêts économiques en Russie, et favoriser le rapprochement ultérieur entre Moscou et Pékin.Comment faire remonter les profits?Le point de vue du représentant du monde des affaires allemand est partagé par Philippe Pegorier, installé à Moscou depuis une dizaine d’années, actuellement partenaire de la société de conseil Kesarev et correspondant de Medef International en Russie, ancien PDG d’Alstom en Russie et diplomate.Au micro de Sputnik, Philippe Pegorier met en avant le volume de fonds européens placés en Russie et qui se retrouverait isolé si le pays est exclu du réseau SWIFT.Sans le SWIFT, comment les compagnies européennes vont-elles faire remonter les profits à leur maison-mère, se demande l’homme d’affaires français.La position de la société SWIFTCe n’est pas la première fois que Moscou est menacé de débranchement du réseau SWIFT. En 2014, après la réunification de la Crimée à la Russie, cette sanction avait déjà été sérieusement discutée par l’Occident.Sauf que cette société coopérative de droit belge, qui depuis 1977 offre ses services financiers et interbancaires, préfère ne pas quitter le champ purement économique de ses activités pour se distancier des problèmes politiques.Dans son communiqué du 6 octobre 2014, la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication a regretté une "pression politique" visant à imposer la déconnexion de son réseau de la Russie et d’Israël ainsi que les spéculations médiatiques concernées. La société a rappelé son caractère neutre et s’est dite prête à "ne pas répondre aux appels individuels et pressions" en dehors de la législation de l’UE.

