Snowboard: Shaun White participera aux Jeux olympiques de Pékin

Le snowboardeur et skateur américain, Shaun White, a assuré sa sélection pour les Jeux olympiques 2022 de Pékin en terminant troisième de l'étape de Coupe du... 16.01.2022, Sputnik France

Le triple champion olympique de half-pipe, n'a été devancé avec son score de 84,00 points en finale que par le Japonais Ayumu Hirano (93,25 pts) et par le Suisse Jan Scherrer (90,00 pts).Il s'agit de son premier podium en Coupe du monde depuis son titre olympique à Pyeongchang en 2018, a précisé la Fédération américaine de ski et de snowboard, qui n'a toutefois pas encore publié sa liste des sélectionnés pour Pékin en snowboard.Shaun White, sacré en 2006, 2010 et 2018, participera à 35 ans à ses cinquièmes JO.

