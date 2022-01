Les aurores boréales dans les pays du Nord

© Sputnik . Pavel Lvov

Les aurores boréales ont suscité de nombreuses légendes et croyances. Les indigènes de l’Islande croyaient que les aurores boréales apparaissaient lorsque les elfes dansaient. Une partie des Scandinaves anciens y voyaient l’éclat de l’armure des Valkyries, créatures qui décidaient qui gagnerait la bataille et qui mourrait. En Scandinavie, il existait également un mythe selon lequel les aurores boréales étaient un pont entre le monde des vivants et celui des morts et que les dieux l’utilisaient pour rendre visite aux humains. En Orient, on croyait que ceux qui avaient vu une aurore boréale au moins une fois dans la vie vivraient vieux et heureux.

Sur la photo: aurore boréale dans la région de Mourmansk, dans le nord de la Russie.