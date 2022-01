https://fr.sputniknews.com/20220117/apres-laffaire-djokovic-roland-garros-planche-sur-laccueil-des-non-vaccines-1054458753.html

Après l'affaire Djokovic, Roland-Garros planche sur l'accueil des non vaccinés

Après l'affaire Djokovic, Roland-Garros planche sur l'accueil des non vaccinés

La Fédération française de tennis (FFT) a affirmé, dimanche, travailler sur l'accueil des sportifs étrangers non vaccinés pour le prochain tournoi de...

"Nos équipes travaillent en collaboration avec les autorités publiques, qui préciseront les règles relatives à l'accueil des sportifs étrangers non-vaccinés pour notre tournoi en temps utile", a déclaré le président de la FTT, Gilles Moretton.La ministre française des Sports Roxana Maracineanu a évoqué le 7 janvier la mise en place "d'une bulle sanitaire" permettant aux joueurs non-vaccinés (3% du Top 100 masculin, selon l'ATP) de jouer le tournoi du Grand Chelem sur terre battue.Djokovic, tenant du titre à Melbourne et à Paris, a été expulsé d'Australie dimanche après-midi, après que la Cour fédérale australienne a rejeté son recours contre l'annulation de son visa au motif que le N.1 mondial, non vacciné, représentait un "risque sanitaire".L'Open d'Australie et la Fédération australienne (TA) qui l'organise perdent ainsi l'une de leur principales attractions puisque le Serbe, qui détient le record de victoires à Melbourne (9), devait tenter d'y décrocher un 21e Majeur record. C'est donc au printemps à Paris qu'il devrait tenter de le faire.

